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  3. Мартыненко Татьяна Владиславовна
Мартыненко Татьяна Владиславовна
6.0
0

Мартыненко Татьяна Владиславовна

Заместитель главного врача
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1977 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиника семейной медицины
ул. Карла Маркса, 60
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