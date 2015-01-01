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Горбачева Ольга Афанасьевна
6.0
0
Горбачева Ольга Афанасьевна
Заместитель главного врача
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, педиатрия, 1982 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Управление качеством медицинской помощи, КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения", 2015 г. окончания.
«Ультразвуковая диагностика», Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница им. В.М. Истомина
ул. Тургенева, 45
Первичный приём детей
Заместитель главного врача
По запросу
0 отзывов
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