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  3. Горбачева Ольга Афанасьевна
Горбачева Ольга Афанасьевна
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Горбачева Ольга Афанасьевна

Заместитель главного врача
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, педиатрия, 1982 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Управление качеством медицинской помощи, КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения", 2015 г. окончания.
  • «Ультразвуковая диагностика», Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница им. В.М. Истомина
ул. Тургенева, 45
Первичный приём детей
Заместитель главного врача
По запросу
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