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Машков Александр Юрьевич
6.0
0
Машков Александр Юрьевич
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Стоматология", 1988 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Тубер
ул. Марсовая, 16
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Тубер 2
ул. Ленина, 28
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
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