Матянин Вячеслав Игоревич
Стаж 7 лет / Врач второй категории
Профессиональные навыки:
профилактика и лечение заболеваний уха;
ринит (насморк) – воспаление слизистой оболочки носа;
гайморит - воспаление слизистой оболочки верхнечелюстной (гайморовой) пазухи;
острый тонзиллит (ангина) – воспаление лимфоидных образований окологлоточного кольца (воспаление нёбных миндалин);
фарингит – воспаление слизистой оболочки и лимфоидной ткани глотки;
отит – воспалительный процесс в ухе;
полипы полости носа – доброкачественные образования в носовой полости;
серные пробки – большое скопление серы в слуховом проходе;
удаление инородного тела из слухового прохода (ротоглотки);
промывание лакун миндалин.
профилактика и лечение заболеваний уха;
ринит (насморк) – воспаление слизистой оболочки носа;
гайморит - воспаление слизистой оболочки верхнечелюстной (гайморовой) пазухи;
острый тонзиллит (ангина) – воспаление лимфоидных образований окологлоточного кольца (воспаление нёбных миндалин);
фарингит – воспаление слизистой оболочки и лимфоидной ткани глотки;
отит – воспалительный процесс в ухе;
полипы полости носа – доброкачественные образования в носовой полости;
серные пробки – большое скопление серы в слуховом проходе;
удаление инородного тела из слухового прохода (ротоглотки);
промывание лакун миндалин.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1300 р
Хирург
1200 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1100 р
Хирург
1000 р
ул. Павловича, 1Б
Консультация взрослых
Хирург
По запросу
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