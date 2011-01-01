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Матянин Вячеслав Игоревич
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Матянин Вячеслав Игоревич

Лор (оториноларинголог), Хирург
Стаж 7 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2011 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Хирургия" квалификация "Врач-хирург" на кафедре ДВГМУ, 2012 г.
  • Сертификат "Хирургия", КГБОУ ДПО ИПКСЗ , от 2017 г.
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Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Оториноларингология", квалификация- Врач-оториноларинголог, ДВГМУ, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • В ООО «Ланта работает с 2017 г. - по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Ланта
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1300 р
Хирург
1200 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1100 р
Хирург
1000 р
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Консультация взрослых
Хирург
По запросу
4 отзыва

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