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Медведева Елена Анатольевна
6.3
1
Медведева Елена Анатольевна
Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Хабаровский ордена Трудового Красного Знамени Государственный медицинский институт. Диплом серии НВ № 492407 выдан 28.06.1987
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
1 отзыв
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