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  3. Медведева Елена Анатольевна
Медведева Елена Анатольевна
6.3
1

Медведева Елена Анатольевна

Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский ордена Трудового Красного Знамени Государственный медицинский институт. Диплом серии НВ № 492407 выдан 28.06.1987
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
1 отзыв

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