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  3. Медведева Ксения Юрьевна
Медведева Ксения Юрьевна
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Медведева Ксения Юрьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, стоматология, 2010 г. окончания.
  • Интернатура по стоматологии, ДВГМУ, 2011 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Циклы переподготовки, ИПКСЗ, 2014 г.
  • Современная Эндодонтия. Эффективно и просто, 2014 г.
  • Современная Эндодонтия, 2015 г.
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Адреса и стоимость приёма
Люмьер
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Краснореченская, 189
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
2 отзыва

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