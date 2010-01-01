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Медведева Ксения Юрьевна
6.6
2
Медведева Ксения Юрьевна
Стоматолог-терапевт
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, стоматология, 2010 г. окончания.
Интернатура по стоматологии, ДВГМУ, 2011 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Циклы переподготовки, ИПКСЗ, 2014 г.
Современная Эндодонтия. Эффективно и просто, 2014 г.
Современная Эндодонтия, 2015 г.
Эндодонтическая практика в структуре стоматологической клиники, 2015 г.
Компьютерная томография в стоматологии, 2015 г.
Стоматология терапевтическая, 2020 г.
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Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Люмьер
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Краснореченская, 189
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
2 отзыва
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