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Колушкина Ольга Николаевна
6.5
2
Колушкина Ольга Николаевна
УЗИ-специалист
Стаж 43 года
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Адреса и стоимость приёма
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
2 отзыва
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