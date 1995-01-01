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Меньшиков Алексей Борисович
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Меньшиков Алексей Борисович

Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ по специальности "Лечебное дело", 1995 г. окончания.
  • Ординатура по специальности "Неврология", 1995 - 1977 гг.
  • Сертификат по специальности "Неврология", 2015 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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