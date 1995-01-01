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Меньшиков Алексей Борисович
6.0
0
Меньшиков Алексей Борисович
Невролог (невропатолог)
,
Зав. отделением
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ по специальности "Лечебное дело", 1995 г. окончания.
Ординатура по специальности "Неврология", 1995 - 1977 гг.
Сертификат по специальности "Неврология", 2015 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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