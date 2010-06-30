Галиханова Альфия Рафиковна

Директор "Медико-психологического Центра кодирования".

Врач психиатр-нарколог, психотерапевт, так же имеет второе высшее, юридическое образование. Ведет практику более 10 лет, помогает людям с душевными расстройствами, неврозами, страхами, вредными привычками (алкоголизм, курение), паническими атаками и др. 10 лет непрерывной практики, обучения и международных аттестаций.

Врач психиатр, практикующий гипноз в своей работе. Гипнотерапия имеет множество преимуществ перед стандартной психотерапией - основное - сокращение сроков терапии в разы".

