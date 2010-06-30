Галиханова Альфия Рафиковна
Стаж 11 лет / Врач второй категории
Директор "Медико-психологического Центра кодирования".
Врач психиатр-нарколог, психотерапевт, так же имеет второе высшее, юридическое образование. Ведет практику более 10 лет, помогает людям с душевными расстройствами, неврозами, страхами, вредными привычками (алкоголизм, курение), паническими атаками и др. 10 лет непрерывной практики, обучения и международных аттестаций.
Врач психиатр, практикующий гипноз в своей работе. Гипнотерапия имеет множество преимуществ перед стандартной психотерапией - основное - сокращение сроков терапии в разы".
Врач психиатр-нарколог, психотерапевт, так же имеет второе высшее, юридическое образование. Ведет практику более 10 лет, помогает людям с душевными расстройствами, неврозами, страхами, вредными привычками (алкоголизм, курение), паническими атаками и др. 10 лет непрерывной практики, обучения и международных аттестаций.
Врач психиатр, практикующий гипноз в своей работе. Гипнотерапия имеет множество преимуществ перед стандартной психотерапией - основное - сокращение сроков терапии в разы".
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Тургенева, 49
Первичный приём взрослых
Нарколог
8000 р
Психиатр
8000 р
Психотерапевт
8000 р
Гипнотерапевт
8000 р
Вторичный приём взрослых
Нарколог
По запросу
Психиатр
По запросу
Психотерапевт
По запросу
Гипнотерапевт
По запросу
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