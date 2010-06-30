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Галиханова Альфия Рафиковна
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2

Галиханова Альфия Рафиковна

Нарколог, Психиатр, Психотерапевт, Гипнотерапевт
Стаж 11 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • Сертификат по организации здравоохранения и общественному здоровью № 0727180179521 выдан КГБОУДПО «ИПКСЗ» МЗ ХК 07.05.2014 г., действителен до мая 2019 г.
  • Сертификат по психиатрии А № 3371857 выдан 30.06.2010г., ДВГМУ, действителен до 30.06.2015 г.
  • Сертификат по психиатрии-наркологии А № 4077555 выдан 30.04.2011г. ДВГМУ, действителен до 30.04.2016 г.
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Курсы повышения квалификации
  • Удостоверение по экспертизе временной нетрудоспособности 272400044685 выдано КГБОУДПО «ИПКСЗ» МЗ ХК, действителен бессрочно.
  • Удостоверение о присвоении II квалификационной категории № А-07106 от 05.06.2014 г
  • Имеет сертификаты международного образца (Австрия).
Участие в ассоциациях
  • Постоянный участник всероссийских и международных семинаров и конгрессов.
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Медико-психологический Центр Кодирования
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Тургенева, 49
Первичный приём взрослых
Нарколог
8000 р
Психиатр
8000 р
Психотерапевт
8000 р
Гипнотерапевт
8000 р
Вторичный приём взрослых
Нарколог
По запросу
Психиатр
По запросу
Психотерапевт
По запросу
Гипнотерапевт
По запросу
2 отзыва

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