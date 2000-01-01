Метелеркамп-Энбе Дмитрий Владимирович
Стаж 16 лет
Индивид. психотерапия (50 мин.) - 2000 р., (90 мин) - 3000 р., семейная психотерапия (50 мин.) - 2500 р., (90 мин.) - 3000 р.
Свободно ориентируется в психиатрическом и медикоментозном лечении неврозов, депрессий, соматоформных, тревожных, панических расстройств. Занимается семейной терапией (кризисы отношений). Производит лечение зависимостей (алкогольная, игровая, пищевая). Занимается коррекцией созависимого поведения. Ведет психотерапевтические группы.
Свободно ориентируется в психиатрическом и медикоментозном лечении неврозов, депрессий, соматоформных, тревожных, панических расстройств. Занимается семейной терапией (кризисы отношений). Производит лечение зависимостей (алкогольная, игровая, пищевая). Занимается коррекцией созависимого поведения. Ведет психотерапевтические группы.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96
Первичный приём взрослых
Нарколог
По запросу
Психиатр
3000 р
Психотерапевт
3000 р
Вторичный приём взрослых
Психотерапевт
2500 р
Психиатр
2500 р
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