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Метелеркамп-Энбе Дмитрий Владимирович
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Метелеркамп-Энбе Дмитрий Владимирович

Нарколог, Психиатр, Психотерапевт
Стаж 16 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1994 - 2000 гг.
  • Интернатура по специальности "Психиатрия", на базе Краевой психиатрической больницы, 2001 г.
Курсы повышения квалификации
  • "Игровые технологии и арт-терапия в работе с девиантными детьми и подростками" (г. Москва), 2002 г.
  • "Заместительная терапия наркозависимых. Программы снижения вреда" (ФРГ, Голландия), 2002 г.
  • Специализация по психотерапии на базе ДВГМУ (г. Хабаровск), 2004-2005 гг.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 2001-2007гг. - центр социальной реабилитации подростков, врач психиатр-нарколог, заведующий отделением
  • 2007-2015гг. - психиатрический центр краевой психиатрической больницы, врач-психотерапевт
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Адреса и стоимость приёма
Клиник-А
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96
Первичный приём взрослых
Нарколог
По запросу
Психиатр
3000 р
Психотерапевт
3000 р
Вторичный приём взрослых
Психотерапевт
2500 р
Психиатр
2500 р
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