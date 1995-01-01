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  3. Рыжков Константин Владимирович
Рыжков Константин Владимирович
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Рыжков Константин Владимирович

Психиатр, Психотерапевт, Сексолог, Психиатр-нарколог, Директор клиники
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ по специальности "Лечебное дело", 1987 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Психиатрия", 1988 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Обладатель действующих в РФ государственных сертификатов врача по психиатрии и психиатрии- наркологии и психотерапии.
  • 1991г. - «Принципы антропософской медицины», ФРГ, Клиника Мельхиорсгрунд.
  • 1991г. - «Фармакотерапия в психиатрии и наркологии», ФРГ, Кельн, Александерплатц клиника.
Еще 12
Участие в ассоциациях
  • Руководитель Дальневосточного отделения РПА и АКПП.
  • Участник и организатор различных учебных программ в РФ по когнитивно-поведенческой терапии проводимых АКПП и АКБТ.
  • Участник образовательных семинаров по КБТ в институте Бека США и по ДБТ в Behavirial Tech LLC США.
Еще 2
Опыт работы
  • Ассистент кафедры психиатрии, неврологии и нейрохирургии Института повышения квалификации специалистов здравоохранения г. Хабаровска
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Адреса и стоимость приёма
КПД
Доступна онлайн запись
ул. Яшина, 38Б
Первичный приём взрослых
Психиатр
3000 р
Психотерапевт
3000 р
Вторичный приём взрослых
Психиатр
3500 р
Психотерапевт
3500 р
Консультация взрослых
Сексолог
3500 р
Психиатр-нарколог
3500 р
5 отзывов

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