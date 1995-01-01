Рыжков Константин Владимирович

В настоящее время основатель и руководитель Ассоциации мотивационного интервью, региональный руководитель филиалов Российской Психотерапевтической Ассоциации и Ассоциации Когнитивно Поведенческой Психотерапии. Директор центра психологии и психотерапии «КПД» в Хабаровске. Ведущий консультант по психиатрии и наркологии в Краевой клинической больнице № 1 им. проф. Сергеева С.И. Ассистент кафедры психиатрии, неврологии и нейрохирургии Института повышения квалификации специалистов здравоохранения г. Хабаровска.

В прошлом работал в качестве врача психиатра и психотерапевта в различных государственных и частных медицинских организациях в Российской Федерации и в Республике Грузия.

Специализация: лечение панических атак, тревоги, депрессии; индивидуальное и семейное консультирование; расстройства пищевого поведения; зависимости (наркология, алкоголизм); сексолог.