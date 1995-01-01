Рыжков Константин Владимирович
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
В настоящее время основатель и руководитель Ассоциации мотивационного интервью, региональный руководитель филиалов Российской Психотерапевтической Ассоциации и Ассоциации Когнитивно Поведенческой Психотерапии. Директор центра психологии и психотерапии «КПД» в Хабаровске. Ведущий консультант по психиатрии и наркологии в Краевой клинической больнице № 1 им. проф. Сергеева С.И. Ассистент кафедры психиатрии, неврологии и нейрохирургии Института повышения квалификации специалистов здравоохранения г. Хабаровска.
В прошлом работал в качестве врача психиатра и психотерапевта в различных государственных и частных медицинских организациях в Российской Федерации и в Республике Грузия.
Специализация: лечение панических атак, тревоги, депрессии; индивидуальное и семейное консультирование; расстройства пищевого поведения; зависимости (наркология, алкоголизм); сексолог.
В прошлом работал в качестве врача психиатра и психотерапевта в различных государственных и частных медицинских организациях в Российской Федерации и в Республике Грузия.
Специализация: лечение панических атак, тревоги, депрессии; индивидуальное и семейное консультирование; расстройства пищевого поведения; зависимости (наркология, алкоголизм); сексолог.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Яшина, 38Б
Первичный приём взрослых
Психиатр
3000 р
Психотерапевт
3000 р
Вторичный приём взрослых
Психиатр
3500 р
Психотерапевт
3500 р
Консультация взрослых
Сексолог
3500 р
Психиатр-нарколог
3500 р
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