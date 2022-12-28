  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Свищева Марина Алексеевна
Свищева Марина Алексеевна
6.0
0

Свищева Марина Алексеевна

Психотерапевт
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, лечебное дело, 1999 г. окончания.
  • Сертификат "Психотерапия", действителен по 28.12.2022 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Запарина, 76
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи