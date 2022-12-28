Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Свищева Марина Алексеевна
6.0
0
Свищева Марина Алексеевна
Психотерапевт
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, лечебное дело, 1999 г. окончания.
Сертификат "Психотерапия", действителен по 28.12.2022 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Запарина, 76
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Климов
Андрей Викторович
Психотерапевт
,
Психиатр-нарколог
,
Анестезиолог-реаниматолог
6.0
0
Записаться
Стадник
Юрий Николаевич
Психотерапевт
6.0
0
Записаться
Малеева
Светлана Юрьевна
Психотерапевт
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...