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Михеева Валентина Владимировна
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Михеева Валентина Владимировна
Массажист
,
Инструктор ЛФК
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХБМУ, специализация "Сестринское дело", 1993 г. окончания.
ДВГМУ, специальность "Лечебный массаж", специализация "Лечебная физкультура", 2019 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Рефлекторный массаж и постуральная гимнастика для детей до 1 года.
Семинар практикум "Подходы к физической терапии детей с ортопедической патологией"
Семинар практикум "Рефлекторный массаж и развивающая постуральная гимнастика для детей до 1 года". Продвинутыый курс.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Baby Health
Доступна онлайн запись
ул. Ленина, 60
Первичный приём детей
Массажист
898 р
Вторичный приём детей
Массажист
По запросу
0 отзывов
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