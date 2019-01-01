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  3. Михеева Валентина Владимировна
Михеева Валентина Владимировна
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Михеева Валентина Владимировна

Массажист, Инструктор ЛФК
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХБМУ, специализация "Сестринское дело", 1993 г. окончания.
  • ДВГМУ, специальность "Лечебный массаж", специализация "Лечебная физкультура", 2019 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Рефлекторный массаж и постуральная гимнастика для детей до 1 года.
  • Семинар практикум "Подходы к физической терапии детей с ортопедической патологией"
  • Семинар практикум "Рефлекторный массаж и развивающая постуральная гимнастика для детей до 1 года". Продвинутыый курс.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Baby Health
Доступна онлайн запись
ул. Ленина, 60
Первичный приём детей
Массажист
898 р
Вторичный приём детей
Массажист
По запросу
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