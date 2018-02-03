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Мищенко Галина Семеновна
6.0
0
Мищенко Галина Семеновна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Высшее образование, Анестезиология и реаниматология, сертификат №127241267458 от 03.02.2018 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №4
ул. Тургенева, 79
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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