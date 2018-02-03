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Мищенко Галина Семеновна
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Мищенко Галина Семеновна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Высшее образование, Анестезиология и реаниматология, сертификат №127241267458 от 03.02.2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №4
ул. Тургенева, 79
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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