Крупица (Малицкая) Юлия Андреевна
Стаж 5 лет
Врач акушер гинеколог. Провожу прием, осмотр гинекологических пациенток. Ведение беременных. Взятие мазков. Консультация по современным средствам контрацепции. Лечение воспалительных заболеваний. УЗИ органов брюшной полости, малого таза, почек, щитовидной железы, молочных желез.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Аксёнова, 26А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
Бесплатно
Загрузка комментариев...