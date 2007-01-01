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  3. Крупица (Малицкая) Юлия Андреевна
Крупица (Малицкая) Юлия Андреевна
6.3
1

Крупица (Малицкая) Юлия Андреевна

Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ по специальности "Акушерство и гинекология", 2007-2013 гг.
  • Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", 2013-2014 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, ПП Ультразвуковая диагностика, 2018 г.
Участие в ассоциациях
  • Участник Ассоциации врачей России.
Опыт работы
  • Врач акушер гинеколог, КГБУЗ Князе-Волконская Районная больница, Хабаровский район, 2014 г -по настоящее время.
  • Врач акушер гинеколог, дежурант, КГБУЗ КГБ № 11, 2014 г -по настоящее время.
  • Врач гинеколог, МЦ "Medical On Group", 2018 г по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 26А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
Бесплатно
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