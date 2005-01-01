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Мишина Светлана Николаевна
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Мишина Светлана Николаевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 2005 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Анестезиология и реаниматология" №072707000090, 2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Щелкунчик
ул. Краснореченская, 149
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