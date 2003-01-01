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Свяжина Светлана Васильевна
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Свяжина Светлана Васильевна

Психиатр, Психотерапевт, Психиатр-эксперт
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Доступен вызов на дом
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, по специальности "Педиатрия", 1990 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Курс повышения квалификации в РМАПО МЗРФ по программе "Психиатрия" (г. Москва), 2003 г.
  • Курс повышения квалификации по проблеме "Коррекционная помощь детям с аутизмом и ее организация", 2003 г.
  • Сертификат по специальности "Психиатрия", ФГБОУ ДПО Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов Минтруда России, 2013 г.
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Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём детей
Психиатр
2100 р
Вторичный приём детей
Психиатр
По запросу
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
2100 р
Психиатр
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Вторичный приём взрослых
Психотерапевт
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Психиатр
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