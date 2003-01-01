Свяжина Светлана Васильевна
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Осуществляет осмотр перед детским садом, школой.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём детей
Психиатр
2100 р
Вторичный приём детей
Психиатр
По запросу
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
2100 р
Психиатр
2100 р
Вторичный приём взрослых
Психотерапевт
По запросу
Психиатр
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Орджоникидзе, 25А
Первичный приём детей
Психиатр
1500 р
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 138
Первичный приём детей
Психиатр
1500 р
Психотерапевт
1500 р
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