  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Хон Владислав Килевич
Хон Владислав Килевич
6.3
1

Хон Владислав Килевич

Психиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1994 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Кубяка, 2Б
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи