Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Хон Владислав Килевич
6.3
1
Хон Владислав Килевич
Психиатр
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1994 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Кубяка, 2Б
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Карманова
Елена Жоржевна
Кардиолог
,
Зав. отделением
,
Заведующий поликлиникой
6.9
3
Записаться
Галиханова
Альфия Рафиковна
Нарколог
,
Психиатр
,
Психотерапевт
,
Гипнотерапевт
6.3
2
Записаться
Гаврилина
Дина Николаевна
Психиатр
,
Психолог
6.3
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...