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  3. Митрошина Светлана Александровна
Митрошина Светлана Александровна
5.7
3

Митрошина Светлана Александровна

Онколог, Онколог-маммолог, Гинеколог-онколог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Благовещенский Государственный Медицинский Институт, специализация "Лечебное дело", 1980 -1986 гг. окончания.
  • Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология" в Читинском государственном медицинском институте, 1986-1987 гг.
  • Сертификат "Онкология", выдан ИПКСЗ, действителен с 2018 г.
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Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Диагностика и лечение злокачественных новообразований", 1995 г.
  • Повышение квалификации "Актуальные вопросы диагностики и лечения злокачественных опухолей", 2001 г.
  • Повышение квалификации "Актуальные вопросы диагностики и лечения злокачественных опухолей", 2008 г.
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Участие в ассоциациях
  • Регулярное участие в конференциях по онкологии.
Опыт работы
  • В ООО "Ланта" работает с 2015 г. - по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Клиника семейной медицины
ул. Карла Маркса, 60
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
Ланта
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
Онколог
1300 р
Вторичный приём взрослых
Онколог
1100 р
Городская поликлиника №7
Доступна онлайн запись
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Онколог
По запросу
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