Митрошина Светлана Александровна

Осуществляет консультативные приемы пациентов, с новообразованиями, различной природы, как доброкачественных, так и злокачественных процессов в любых органах и систем организма. Назначает, адекватный спектр лечебно-диагностических мероприятий. В МЦ «Ланта» онколог выполняет пункционную биопсию под контролем ультразвуковой диагностики, патологических образований, с дальнейшей разработкой по результатам обследования индивидуальных схем оздоровления.