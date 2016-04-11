Митрошина Светлана Александровна
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Осуществляет консультативные приемы пациентов, с новообразованиями, различной природы, как доброкачественных, так и злокачественных процессов в любых органах и систем организма. Назначает, адекватный спектр лечебно-диагностических мероприятий. В МЦ «Ланта» онколог выполняет пункционную биопсию под контролем ультразвуковой диагностики, патологических образований, с дальнейшей разработкой по результатам обследования индивидуальных схем оздоровления.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Карла Маркса, 60
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
Онколог
1300 р
Вторичный приём взрослых
Онколог
1100 р
Доступна онлайн запись
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Онколог
По запросу
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