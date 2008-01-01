  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Мнацаканян Анна Анатольевна
Мнацаканян Анна Анатольевна
6.0
0

Мнацаканян Анна Анатольевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2008 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Анестезиология и реаниматология", до 2020 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи