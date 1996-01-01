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Нараева Ирина Николаевна
6.0
0
Нараева Ирина Николаевна
Педиатр
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, педиатрия, 1981 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница №9
ул. Союзная, 78
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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