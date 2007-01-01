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  3. Шлык (Нараева) Лариса Сергеевна
Шлык (Нараева) Лариса Сергеевна
6.3
18

Шлык (Нараева) Лариса Сергеевна

Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ по специальности "Стоматология", 2007 г. окончания.
  • Клиническая интернатура по специальности "Стоматология", МУЗ Стоматологическая поликлиника №20 .
  • Клиническая ординатура по специальности "Ортодонтия" на кафедре стоматологии детского возраста ДВГМУ.
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Курсы повышения квалификации
  • Конференция и мастер-класс "Минимальная инвазия - путь к максимальной эстетике и долговечности прямой реставрации".
  • Семинар "Отдельные аспекты применения Damon system в клинической практике. Углубленный курс. + Введение в лингвальную ортодонтию", 2009 г.
  • Авторский курс по эстетической реставрации зубов Заслуженного врача РФ, д.м.н., профессора МГСМУ Чиликина Н,В. "Виниры,показания,техника применения. Реставрация боковых зубов.Трансформация зуба. Восстановление металлокерамики композитными материалами. Шинирование зубов полимерными", 2011 г.
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Участие в ассоциациях
  • Член стоматологической ассоциации России (СтАР).
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Люмьер
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 189
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
700 р
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
700 р
18 отзывов

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