Шлык (Нараева) Лариса Сергеевна
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Профессиональные навыки: точная диагностика ортодонтической патологии. Выравнивание зубов у детей и взрослых: в молочном, сменном и постоянном прикусе. Исправление прикуса с помощью эластопозиционеров, съемных ортодонтических аппаратов (пластиночные аппараты), частичных и полных брекет-систем. Лечение на брекет-системах: вестибулярных наружных, лингвальных внутренних, металлических и керамических. Исправление прикуса с помощью прозрачных капп – элайнеров. Установка ретенционных аппаратов. Снятие брекет систем.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 189
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
700 р
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
700 р
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