Шлык (Нараева) Лариса Сергеевна

Конференция и мастер-класс "Минимальная инвазия - путь к максимальной эстетике и долговечности прямой реставрации".

Семинар "Отдельные аспекты применения Damon system в клинической практике. Углубленный курс. + Введение в лингвальную ортодонтию", 2009 г.

Авторский курс по эстетической реставрации зубов Заслуженного врача РФ, д.м.н., профессора МГСМУ Чиликина Н,В. "Виниры,показания,техника применения. Реставрация боковых зубов.Трансформация зуба. Восстановление металлокерамики композитными материалами. Шинирование зубов полимерными", 2011 г.