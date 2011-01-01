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Насанова Юлия Руслановна
6.0
0
Насанова Юлия Руслановна
Профпатолог
Стаж 9 лет
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Информация о враче
Образование
ГБОУ ВПО "Читинская государственная медицинская академия", "Лечебное дело", 2011 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Ремесленная, 9
Первичный приём взрослых
Профпатолог
По запросу
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