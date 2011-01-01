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  3. Насанова Юлия Руслановна
Насанова Юлия Руслановна
6.0
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Насанова Юлия Руслановна

Профпатолог
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ГБОУ ВПО "Читинская государственная медицинская академия", "Лечебное дело", 2011 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Ремесленная, 9
Первичный приём взрослых
Профпатолог
По запросу
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