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Нечай Марина Николаевна
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Нечай Марина Николаевна

Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология профилактическая", 2014 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №25 Ден-Тал-Из
ул. Радищева, 16
Первичный приём взрослых
Стоматолог-гигиенист
По запросу
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