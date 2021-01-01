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Штраух Ксения Викторовна

Штраух Ксения Викторовна

Стоматолог-гигиенист
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет (стоматология профилактическая), 2021 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

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Доступна онлайн запись
ул. Лейтенанта Орлова С.В, 2
Первичный приём взрослых
Стоматолог-гигиенист
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-гигиенист
По запросу

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