  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Недашковская Евгения Владимировна
Недашковская Евгения Владимировна

Недашковская Евгения Владимировна

Нефролог
Стаж 7 лет
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • Диплом по специальности "Педиатрия", ФГБОУ ВПО ДГМУ, 2017 г.
  • Ординатура по специальности "Терапия", КГБОУ ДПО ИПКСЗ, 2019 г.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка "Нефрология", г. Хабаровск, ФГБОУ ВПО ДГМУ, 2019 г.
  • Нефрология, 2019 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
Консультация взрослых
Нефролог
По запросу

Похожие специалисты

Все врачи