Недашковская Евгения Владимировна

В качестве врача-нефролога специализируется на диагностике и лечении хронических заболеваний почек. Принимает пациентов с первичными нефропатиями (аномалии развития, расположения, размеров и структуры почек и т.д.), со вторичными нефропатиями (пиелонефрит, гломерулонефрит, нарушения минерального обмена, инфекционные заболевания и т.д.).

Специализируется на диагностике и лечении заболеваний:



гломерулонефрит;

пиелонефрит, цистит, инфекции мочевых путей, аномалии развития мочеполовой системы;

хроническая болезнь почек, амилоидоз почек;

туберкулез;

поликистоз;

диабетическая нефропатия;

системная красная волчанка (волчаночный нефрит);

атеросклероз сосудов – ишемическая болезнь почек;

артериальная гипертензия – гипертоническая нефропатия;

лекарственные и токсические нефропатии.