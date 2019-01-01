Недашковская Евгения Владимировна
Стаж 7 лет
В качестве врача-нефролога специализируется на диагностике и лечении хронических заболеваний почек. Принимает пациентов с первичными нефропатиями (аномалии развития, расположения, размеров и структуры почек и т.д.), со вторичными нефропатиями (пиелонефрит, гломерулонефрит, нарушения минерального обмена, инфекционные заболевания и т.д.).
Специализируется на диагностике и лечении заболеваний:
гломерулонефрит;
пиелонефрит, цистит, инфекции мочевых путей, аномалии развития мочеполовой системы;
хроническая болезнь почек, амилоидоз почек;
туберкулез;
поликистоз;
диабетическая нефропатия;
системная красная волчанка (волчаночный нефрит);
атеросклероз сосудов – ишемическая болезнь почек;
артериальная гипертензия – гипертоническая нефропатия;
лекарственные и токсические нефропатии.
Специализируется на диагностике и лечении заболеваний:
гломерулонефрит;
пиелонефрит, цистит, инфекции мочевых путей, аномалии развития мочеполовой системы;
хроническая болезнь почек, амилоидоз почек;
туберкулез;
поликистоз;
диабетическая нефропатия;
системная красная волчанка (волчаночный нефрит);
атеросклероз сосудов – ишемическая болезнь почек;
артериальная гипертензия – гипертоническая нефропатия;
лекарственные и токсические нефропатии.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
Консультация взрослых
Нефролог
По запросу