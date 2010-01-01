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Некрасов Данил Викторович
6.0
0
Некрасов Данил Викторович
Травматолог-ортопед
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Лечебное дело, 2010 г. окончания.
ДВГМУ, Ординатура, Травмотология и Ортопедия, 2011 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Травмотология и Ортопедия, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
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