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  3. Немыкин Виталий Владимирович
Немыкин Виталий Владимирович
6.3
0

Немыкин Виталий Владимирович

Уролог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Хабаровск. Диплом серии ВСП № 1384031 выдан 31.12.2005
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
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