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Неткач Татьяна Ивановна
6.3
2

Неткач Татьяна Ивановна

Гастроэнтеролог
Стаж не указан / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • 1988г. - ХГМИ по специальности "Педиатрия"
  • Интернатура по специальности "Педиатрия"
Курсы повышения квалификации
  • 2004г. - Профессиональная переподготовка в ГОУ ДПО ИПКСЗ по специальности "Гастроэнтерология"
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница им. В.М. Истомина
ул. Тургенева, 45
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
Бесплатно
2 отзыва

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