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  3. Ничук Элла Витальевна
Ничук Элла Витальевна
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Ничук Элла Витальевна

Логопед, Мануальный терапевт, Массажист, Остеопат
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Невродом
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 138
Первичный приём взрослых
Остеопат
1800 р
Массажист
По запросу
Мануальный терапевт
По запросу
Первичный приём детей
Остеопат
1800 р
Массажист
По запросу
Мануальный терапевт
По запросу
Вторичный приём взрослых
Остеопат
1500 р
Вторичный приём детей
Остеопат
1500 р
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