Ничук Элла Витальевна
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Инструктор физической реабилитации и гимнастики. Массаж детский и взрослый. Артикуляционный массаж. Кинезиотерапия. Лечебная физкультура.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 138
Первичный приём взрослых
Остеопат
1800 р
Массажист
По запросу
Мануальный терапевт
По запросу
Первичный приём детей
Остеопат
1800 р
Массажист
По запросу
Мануальный терапевт
По запросу
Вторичный приём взрослых
Остеопат
1500 р
Вторичный приём детей
Остеопат
1500 р
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