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Никандрова Ольга Владимировна
6.0
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Никандрова Ольга Владимировна
Лор (оториноларинголог)
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, оториноларингология. Сертификат: 29.03.2011 - до 28.03.2016
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Ленина, 21
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
Бесплатно
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