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  3. Никандрова Ольга Владимировна
Никандрова Ольга Владимировна
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Никандрова Ольга Владимировна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, оториноларингология. Сертификат: 29.03.2011 - до 28.03.2016
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Ленина, 21
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
Бесплатно
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