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  3. Вишневская (Васильева) Юлия Олеговна
Вишневская (Васильева) Юлия Олеговна
6.3
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Вишневская (Васильева) Юлия Олеговна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
  • ДГМУ по специальности «Лечебное дело», 2014 г. окончания.
  • Ординатура по специальности «Оториноларингология», 2014-2016 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Ассистент кафедры «Оториноларингологии», ДГМУ, с 2015 г.
  • С 2016 г. - врач- оториноларинголог КГБУЗ ГБ №2 им. Д.Н. Матвеева.
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Адреса и стоимость приёма
Клиника семейной медицины
ул. Карла Маркса, 60
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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