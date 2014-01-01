Вишневская (Васильева) Юлия Олеговна
Стаж 4 года
Является призером 73 Итоговой региональной научной конференции молодых ученых, студентов и аспирантов ДВГМУ с международным участием с докладом «Аллергический ринит в условиях сезонной задымленности Дальнего Востока» совместно с профессором В.Э.Кокориной.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Карла Маркса, 60
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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