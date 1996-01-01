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Но Наталья Енбоновна
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Но Наталья Енбоновна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1995 г. окончания.
  • ВГМУ, Клиническая интернатура, 1996 г.
Курсы повышения квалификации
  • Российская академия путей сообщения. Цикл "Железнодорожная кардиология" (г. Москва), 1998 г.
  • ГОУ ДПО СПб МАПО Росздрава "Электофизиологические исследования в неврологии" (г. Санкт-Петербург), 2006 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 1996-2000гг. - участковый врач, поликлиника ОАО «РЖД» на ст. Хабаровск-1
  • 2000-2005гг. - врач невролог, нейрофизиолог, поликлиника ОАО «РЖД» на ст. Хабаровск-1
  • 2005-2010гг. - врач функциональной диагностики, поликлиника ОАО «РЖД» на ст. Хабаровск-1
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Адреса и стоимость приёма
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