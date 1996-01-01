Но Наталья Енбоновна
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Научные статьи: «Цереброгенные нарушения ритма и проводимости сердца у больных в остром периоде ЧМТ» совместно с проф. С.Л. Жарский, проф. Л.О. Глазун, ДМН В.А. Ким.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Руднева, 17
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
ул. Ленина, 37
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Врач функциональной диагностики
По запросу
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