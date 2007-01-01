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Опанасенко Светлана Евгеньевна
6.0
0
Опанасенко Светлана Евгеньевна
Пульмонолог
,
Терапевт
Стаж 11 лет
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Информация о враче
Образование
Интернатура по специальности "Терапия", 2007 г.
Курсы повышения квалификации
Курсы повышения квалификации проходит каждые пять лет, последние по терапии в 2017 г. , по пульмонологии в 2018 г.
Участие в ассоциациях
Постоянно принимает участие в семинарах, конференциях и профессиональных объединениях.
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
По запросу
Терапевт
По запросу
0 отзывов
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