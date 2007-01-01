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  3. Опанасенко Светлана Евгеньевна
Опанасенко Светлана Евгеньевна
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Опанасенко Светлана Евгеньевна

Пульмонолог, Терапевт
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Интернатура по специальности "Терапия", 2007 г.
Курсы повышения квалификации
  • Курсы повышения квалификации проходит каждые пять лет, последние по терапии в 2017 г. , по пульмонологии в 2018 г.
Участие в ассоциациях
  • Постоянно принимает участие в семинарах, конференциях и профессиональных объединениях.
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
По запросу
Терапевт
По запросу
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