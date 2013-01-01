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Орлов Павел Иванович
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Орлов Павел Иванович
Эндоскопист
,
Зав. эндоскопическим отделением
Стаж 45 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 1985 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Эндоскопия, 2013 г.
ИПКСЗ, Эндоскопия, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
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