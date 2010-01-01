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Токмакова Арпине Ролантовна
6.0
0
Токмакова Арпине Ролантовна
Эндоскопист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2010 г. окончания.
Сертификат по специальности "Эндоскопия", 2018 г.
Сертификат по специальности "Хирургия", 2016 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клинико-диагностический центр
ул. Карла Маркса, 109
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
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