Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Пырх Александр Владимирович
7.8
7
Пырх Александр Владимирович
Эндоскопист
,
Зав. отделением
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский Государственный Медицинский Институт, специализация "Педиатрия", 1988 г. окончания.
Интернатура по специальности "Педиатрия".
Аспирантура по специальности "Хирургия".
Курсы повышения квалификации
Регулярные курсы повышения квалификации (каждые 5 лет).
Многократно стажировался в различных клиниках Европы и США.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
7 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Колтунов
Сергей Семенович
Гастроэнтеролог
,
Терапевт
,
Зав. отделением
7.8
1
Записаться
Дудник
Сергей Павлович
Анестезиолог-реаниматолог
,
Зав. отделением
6.0
0
Записаться
Масловская
Виктория Борисовна
Гинеколог
,
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
,
Главный врач
,
Зав. отделением
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...