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  3. Пырх Александр Владимирович
Пырх Александр Владимирович
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Пырх Александр Владимирович

Эндоскопист, Зав. отделением
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Институт, специализация "Педиатрия", 1988 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Педиатрия".
  • Аспирантура по специальности "Хирургия".
Курсы повышения квалификации
  • Регулярные курсы повышения квалификации (каждые 5 лет).
  • Многократно стажировался в различных клиниках Европы и США.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
7 отзывов

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