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  3. Овчинников Алексей Андреевич
Овчинников Алексей Андреевич
6.3
3

Овчинников Алексей Андреевич

Нейрохирург
Стаж 8 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2010 г. окончания.
  • Сертификат "Нейрохирургия", ИПКЗС, действителен с 04.02.2017 г. по 03.02.2022 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Консультация взрослых
Нейрохирург
По запросу
Консультация детей
Нейрохирург
По запросу
3 отзыва

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