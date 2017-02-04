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Овчинников Алексей Андреевич
6.3
3
Овчинников Алексей Андреевич
Нейрохирург
Стаж 8 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2010 г. окончания.
Сертификат "Нейрохирургия", ИПКЗС, действителен с 04.02.2017 г. по 03.02.2022 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Консультация взрослых
Нейрохирург
По запросу
Консультация детей
Нейрохирург
По запросу
3 отзыва
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