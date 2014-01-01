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Парфенов Константин Николаевич
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Парфенов Константин Николаевич
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1986 г. окончания.
ДВГМУ, Анестезиология и реаниматология, 2014 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Неотложная наркология, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Серышева, 33
0 отзывов
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