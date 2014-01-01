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  3. Пащенко Александра Константиновна
Пащенко Александра Константиновна
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Пащенко Александра Константиновна

Педиатр, УЗИ-специалист
Стаж 5 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Педиатрия, 2014 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника 17
ул. Краснореченская, 177Б
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
УЗИ-специалист
По запросу
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