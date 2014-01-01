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Пащенко Александра Константиновна
6.0
0
Пащенко Александра Константиновна
Педиатр
,
УЗИ-специалист
Стаж 5 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Педиатрия, 2014 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника 17
ул. Краснореченская, 177Б
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
УЗИ-специалист
По запросу
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