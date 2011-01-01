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  3. Васичева Наталья Сергеевна
Васичева Наталья Сергеевна
6.3
7

Васичева Наталья Сергеевна

Педиатр
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ по специальности "Педиатрия", 1985 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Педиатрия", ИПКСЗ, 2011 г.
  • Повышение квалификации "Педиатрия", ИПКСЗ, 2016 г.
  • Повышение квалификации "Аллергология и иммунология", ИПКСЗ, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём детей
Педиатр
1350 р
Вторичный приём детей
Педиатр
1000 р
Консультация детей
Педиатр
850 р
7 отзывов

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