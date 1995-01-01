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Пашковский Сергей Евгеньевич
6.3
4
Пашковский Сергей Евгеньевич
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
ХГМУ, специализация "Педиатрия", 1995 г. окончания.
Интернатура по "Акушерству и гинекологии", 1996 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Акушерство и гинекология, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач акушер-гинеколог госпиталь МВД
Врач акушер-гинеколог консультации "Белая клиника"
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Адреса и стоимость приёма
Госпиталь ФКУЗ МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
ул. Павловича, 1В
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
4 отзыва
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