Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Асланова Ирина Леонидовна
6.9
3
Асланова Ирина Леонидовна
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ по специальности "Педиатрия", 1999 г. окончания.
Сертификат "Акушерство и гинекология", от 26.12.2015 г.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиника семейной медицины
ул. Карла Маркса, 60
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
3 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Овчинникова
Лариса Леонидовна
Гинеколог
,
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
6.6
5
Записаться
Креслина
Елена Николаевна
Гинеколог
,
Акушер-гинеколог
,
Зав. отделением
6.3
1
Записаться
Жубоева
Мадина Аминовна
Гинеколог
,
Гинеколог-эндокринолог
7.5
29
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...