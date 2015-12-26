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  3. Асланова Ирина Леонидовна
Асланова Ирина Леонидовна
6.9
3

Асланова Ирина Леонидовна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ по специальности "Педиатрия", 1999 г. окончания.
  • Сертификат "Акушерство и гинекология", от 26.12.2015 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиника семейной медицины
ул. Карла Маркса, 60
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
3 отзыва

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