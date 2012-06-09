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Пассар Галина Андреевна
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Пассар Галина Андреевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Высшее медицинское Хабаровский медицинский инсвтитут, 1983год. Специальность - лечебное дело, квалификация - врач лечебник
  • Сертификат - терапия – 09.06.2012- до 09.06.2017
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Тихоокеанская, 85
Первичный приём взрослых
Терапевт
Бесплатно
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