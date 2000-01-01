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  3. Пичугина Сабина Вениаминовна
Пичугина Сабина Вениаминовна
8.3
4

Пичугина Сабина Вениаминовна

Педиатр, Пульмонолог
Стаж 55 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специальность "Педиатрия", 1964 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ХГМИ клиническая интернатура по специальности педиатрия, 1964-1965г.
  • ХГМИ клиническая ординатура по специальности педиатрия, 1967-1969г.
  • Присвоена научная степень: Кандидат медицинских наук, 1990г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач - пульмонолог в Хабаровском филиале Дальневосточного научно-исследовательского института патологии дыхания СО РАМН-НИИ охраны материнства и детства, 1969 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Астрокид
Доступна онлайн запись
б-р Уссурийский, 15
Первичный приём детей
Пульмонолог
2000 р
Вторичный приём детей
Пульмонолог
1800 р
НИИ охраны материнства и детства
ул. Воронежская, 49
Первичный приём детей
Пульмонолог
По запросу
Вторичный приём детей
Пульмонолог
По запросу
Консультация детей
Педиатр
По запросу
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