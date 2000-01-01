Пичугина Сабина Вениаминовна
Стаж 55 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Автор более 50 научных работ по проблемам патологии органов дыхания у детей.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
б-р Уссурийский, 15
Первичный приём детей
Пульмонолог
2000 р
Вторичный приём детей
Пульмонолог
1800 р
ул. Воронежская, 49
Первичный приём детей
Пульмонолог
По запросу
Вторичный приём детей
Пульмонолог
По запросу
Консультация детей
Педиатр
По запросу
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