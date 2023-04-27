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Плаксий Татьяна Сергеевна
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Плаксий Татьяна Сергеевна
Лор (оториноларинголог)
,
Фониатр
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2009 г. окончания.
ДВГМУ, Ординатура по специальности "Оториноларингология", 2009 - 2011 г.
ДВГМУ, Сертификат по специальности "Оториноларингология", действительный до 27.04.2023 г.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации "Экспертиза временной нетрудоспособности", ИПКСЗ, 2012 г.
Санкт-Петербургский НИИ уха,горла,носа и речи", по курсу: "Новые медицинские технологии диагностики и лечениязаболеваний голосового аппарата", 2013 г.
Повышение квалификации по специальности "Фониатрия", Санкт-Петербургский НИИ уха,горла,носа и речи", 2013 г.
Повышение квалификации по специальности "Вопросы пропатологии, организации и проведения предварительных, периодических медицинских осмотров", ДВГМУ, 2016 г.
Повышение квалификации по специальности "Актуальные вопросы оториноларингологии", ДВГМУ, 2018 г.
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Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Нефертити
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 71А
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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