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Плаксий Татьяна Сергеевна
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Плаксий Татьяна Сергеевна

Лор (оториноларинголог), Фониатр
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2009 г. окончания.
  • ДВГМУ, Ординатура по специальности "Оториноларингология", 2009 - 2011 г.
  • ДВГМУ, Сертификат по специальности "Оториноларингология", действительный до 27.04.2023 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Экспертиза временной нетрудоспособности", ИПКСЗ, 2012 г.
  • Санкт-Петербургский НИИ уха,горла,носа и речи", по курсу: "Новые медицинские технологии диагностики и лечениязаболеваний голосового аппарата", 2013 г.
  • Повышение квалификации по специальности "Фониатрия", Санкт-Петербургский НИИ уха,горла,носа и речи", 2013 г.
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Адреса и стоимость приёма
Нефертити
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 71А
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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