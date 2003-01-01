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  3. Плотникова Ирина Александровна
Плотникова Ирина Александровна
6.3
3

Плотникова Ирина Александровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Педиатрия, 2003 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника 17
ул. Краснореченская, 177Б
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
3 отзыва

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