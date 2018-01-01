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  3. Подшивалова Марина Николаевна
Подшивалова Марина Николаевна
6.0
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Подшивалова Марина Николаевна

Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Южно-Уральский государственный медицинский университет, Лечебное дело, 2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №7
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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