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Похиль Константин Анатольевич
6.0
0
Похиль Константин Анатольевич
Анестезиолог-реаниматолог
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, Педиатрия, 1992 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 2Б
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