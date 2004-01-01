Покорский Виктор Викторович
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Занимается лечением онкологических заболеваний мочеполовой сферы. Специалист по брахитерапии (лучевые методы лечения заболеваний предстательной железы).
Ведет амбулаторный прием пациентов с различными заболеваниями мочеполовых органов.
Ведет амбулаторный прием пациентов с различными заболеваниями мочеполовых органов.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
б-р Амурский, 57
Первичный приём взрослых
Уролог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Уролог
800 р
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 24
Первичный приём взрослых
Уролог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Уролог
800 р
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