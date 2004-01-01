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Покорский Виктор Викторович
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Покорский Виктор Викторович

Уролог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1991 г. окончания.
  • Клиническая ординатура по специальности "Хирургия", 1993 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Работал врачом урологического отделения 10 городской больницы.
  • С 2004 года работает урологом в онкологическом центре, а с 2010 года заведующим урологическим отделением онкологического центра.
  • В медицинском центре «Прима Медика» работает с 2007 года.
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Адреса и стоимость приёма
Прима Медика
Доступна онлайн запись
б-р Амурский, 57
Первичный приём взрослых
Уролог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Уролог
800 р
Прима Медика
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 24
Первичный приём взрослых
Уролог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Уролог
800 р
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